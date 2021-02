Ibaneis assina termo de regularização do condomínio Privê I, no Lago Norte

PUBLICIDADE

Willian Matos e Catarina Lima

O governador Ibaneis Rocha assinou nesta quarta-feira (10) um termo de compromisso para regularização do condomínio Privê I, no Lago Norte. Ibaneis falou em fazer “o maior processo de regularização fundiária do Distrito Federal” ao longo da gestão.

Ibaneis culpou governos passados pela falta de regularização em condomínios do DF. “Na minha passagem como advogado pela OAB eu tentei me engajar na luta pela regularização, e sempre encontrávamos dificuldades das mais diversas. Sempre do outro lado do balcão, do lado do governo, se colocavam todas as dificuldades possíveis, como se nós moradores de condomínios fossemos espécies de bandidos, de picaretas”, afirmou o governador.

Ainda sobre regularização, o governador disse que nem todas as regiões podem receber esse status. “Quando assumi o governo, juntamente com a equipe que montei, nós assumimos o compromisso de criar instrumentos jurídicos seguros que pudessem dar à população que mora em condomínios a segurança jurídica necessária para que se fizesse a regularização de todas as áreas do Distrito Federal. É é bom que se diga passíveis, porque tem áreas que não serão passíveis de regularização, e que a comunidade vai ter que entender”, declarou.

O chefe do Executivo não mencionou quais áreas que não poderão ser regularizadas. “Caso a caso, o Ibram está determinando aqueles que são passíveis de regularização. Nós teremos alguns que não vão conseguir ser integralmente regularizados. Mas isso fica no ‘caso a caso’, o Ibram é quem vai determinar. E aí no processo de regularização nós vamos verificar se há possibilidade de realocação dos terrenos ou se realmente eles terão que ser desconstituídos. Daí, nós vamos ver a forma de indenização: se o próprio condomínio vai fazer, ou, se for em área pública, se a Terracap, na venda dos lotes, indeniza os terrenos.”

Vicente Pires

Exaltando as ações relacionadas à regularização fundiária de sua gestão, Ibaneis mencionou Vicente Pires, região que sofre com o tema, e citou uma história. “Essa semana, um dos meus clientes sócios de escritório teve que pegar um táxi,, e ele perguntou ao taxista como que a situação estava para ele. Ele disse que estava muito boa, porque tinha muitos anos em período de chuva que ele não sabia qual a cor do carro dele. E a cor do carro dele é branca porque Vicente Pires estava toda regularizada, com a infraestrutura pronta.”

Também estiveram presentes na cerimônia o presidente da Terracap, Izidio Santos, e a deputada federal Celina Leão (PP-DF), moradora do Privê I.