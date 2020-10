Ibaneis anuncia pacote de melhorias para a Feira dos Importados

PUBLICIDADE

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, visitou, na manhã deste sábado (3) a Feira dos Importados no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), acompanhado do vice-governador Paco Britto, do deputado federal Júlio César e do deputados distrital Rodrigo Delmasso.

O chefe do Executivo aproveitou a visita para anunciar um pacote de melhorias que serão implementadas no local, como a instalação de câmeras de segurança e o reforço no transporte público da região. Além disso, informou que será feita a retirada dos ambulantes que ficam nos arredores da feira.

“Nós sabemos da importância da Feira dos Importados aqui no Distrito Federal. Ela se tornou um ponto turístico. Muitas pessoas que visitam Brasília vêm à Feira dos Importados, por ser tradicional. Mas existem muitas dificuldades. Por exemplo, já recebi demandas no que diz respeito ao transporte público para os funcionários, melhoria de acesso, abertura de portões e a desobstrução, porque tem muitos ambulantes que estão ao redor da feira e prejudicam o comércio”, explicou.

Ele disse que, sobre o transporte nos arredores da feira, deverá se reunir já na próxima terça (6) com representantes dos feirantes do DF para discutir as reivindicações e necessidades da categoria, em parceria com a Secretaria de Mobilidade. “Vou chamar o secretário de Mobilidade para fazer um levantamento das linhas que são mais necessárias para que a gente possa colocar aqui dentro e fazer o transporte dos funcionários”, garantiu.

Sobre a instalação das câmeras de segurança, segundo Ibaneis, o objetivo é melhorar a segurança no local utilizado “a tecnologia a favor”. Ele afirmou, ainda, que pretende fazer a retirada dos vendedores ambulantes que ficam perto da feira. “No caso deles, a nossa intenção é, realmente, retirar. Não existe possibilidade de regularização. Eles estão em locais ilegais, então, nós não temos condições de fazer isso. Nós vamos preservar aqueles comerciantes que atuam de forma legal, aqui dentro da feira. E, talvez, transferi-los para uma outra área, onde haja a possibilidade de eles também fazerem a comercialização dos seus produtos. Aqui, o que nós temos de preservar é o emprego, o emprego formal que existe aqui dentro da feira”, explicou.

“Eu quero continuar, até o fim do ano e ao longo do próximo também, visitando todos esses estabelecimentos, para que a gente possa fazer as melhorias necessárias. Semana passada, fomos à Feira do Guará. A reclamação era o telhado, e o telhado já foi consertado nessa semana”, finalizou.