Ibaneis anuncia contratação de 821 professores

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou, na manhã desta sexta-feira (26), a contratação de 821 professores até a próxima semana. Os profissionais já haviam sido nomeados e tiveram processo de posse interrompido em função da pandemia do novo coronavírus. A indicação foi feita pelo deputado distrital Claudio Abrantes.

“Sabemos de todas as dificuldades enfrentadas neste momento e da concentração de esforços do poder público no sentido de minimizar os efeitos do coronavírus sobre a sociedade, e reconhecemos todas as medidas tomadas nesse sentido. Agora, o anúncio dessas contratações chega para sanar uma necessidade que vem desde 2016”, disse Claudio Abrantes.

“Agradecemos ao governador Ibaneis Rocha pela medida e parabenizamos o secretário Leandro Cruz pela condução do processo. Esses profissionais chegam para reforçar os quadros, no sentido de garantir a melhor educação para os nossos estudantes, sobretudo no atual cenário”, completou o líder do Governo na Câmara.

A Indicação nº 3742/2020, de autoria de Claudio Abrantes, foi protocolada em março, e lida no dia 31 do mesmo mês, e pede para que o governador dê posse aos 821 professores de Educação Básica. De acordo com o texto, a convocação deveria ocorrer tão logo cessassem os efeitos que motivaram o Decreto 40.572.

“Essa é uma vitória não dos profissionais que aguardam para serem chamados, mas de nossa sociedade. A educação é uma das principais ferramentas para a construção de um mundo melhor, e, neste momento, todos os esforços para não permitir que nossos estudantes tenham qualquer prejuízo devem ser envidados”, destacou Claudio Abrantes.