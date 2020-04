Ibaneis adia reabertura do comércio no DF

PUBLICIDADE 

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, decidiu adiar a reabertura do comércio no Distrito Federal. Segundo informações do GDF, em 24 horas, o DF registrou 74 novos casos de coronavírus, totalizando 1.313 confirmados. Mesmo com o aumento dos casos confirmados, o número de pacientes recuperados também cresceu, passando para 798 (veja os dados ao final da matéria).

A previsão agora é de que o comércio retorne, com restrições, em 11 de maio (data que anteriormente era prevista para domingo, 3 de maio). O decreto com a decisão deverá ser divulgado nesta quinta-feira (30). Relatórios preparados por todas as áreas técnicas envolvidas no combate ao novo coronavírus do GDF embasaram a decisão do governador.

Mais cedo, em resposta à juíza Kátia Ferreira, a 3ª Vara da Justiça Federal, que deu 48 horas para que o Distrito Federal faça uma série de esclarecimentos sobre as condições do DF para enfrentar a pandemia do coronavírus, o governador Ibaneis Rocha argumentou que não colocaria a população em risco e que fornecerá todos os esclarecimentos solicitados.