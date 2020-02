Ibaneis acompanha posse da primeira mulher presidente do TST

PUBLICIDADE 

Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal, participou da possa da nova presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi, nesta quarta-feira(19). Maria Cristina é a primeira mulher em 72 anos a assumir o posto no tribunal.

Criado em 1946, somente em 1948 o TST registrou sua primeira composição de presidente e vice-presidente. Na ocasião também foram empossados os ministros Vieira de Mello Filho, como vice-presidente, e Aloysio Corrêa da Veiga, como corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Todas as nomeações de posse valem para o biênio 2020-2022.

“Não me resta dúvida de que a ministra Cristina Peduzxi fará história, não só por ser a primeira presidente mulher da instituição, mas pelo trabalho desenvolvido ao longo de uma carreira marcada por atos ilibados e com grande experiência para representar a justiça do trabalho do Brasil”, declarou o governador.

Autoridades

Além de Ibaneis, participaram da solenidade o presidente da República, Jair Bolsonaro; o vice Hamilton Mourão; os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Tofolli; e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

O Tribunal Superior do Trabalho é a instância maior para a solução de ações e conflitos trabalhistas envolvendo empregados e empregadores. É composto por 27 ministros, escolhidos entre advogados, integrantes do Ministério Público do Trabalho e juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho.

Com informações da Agência Brasília