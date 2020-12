I Campeonato On-line de Xadrez Escolar começa neste sábado

PUBLICIDADE

O fim de semana será movimentado com o I Campeonato On-line de Xadrez Escolar, dos Jogos Escolares do DF. Promovida pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, a competição recebeu 100 inscrições. Tanto no sábado quanto no domingo, as partidas começam às 9h e devem terminar até as 12h. O campeonato será transmitido ao vivo no canal da pasta no YouTube, o EducaDF.

O torneio começa pelo acesso dos jogadores – estudantes da rede pública e privada – na plataforma oficial do evento, Lichess. Eles disputarão, então, partidas de oito minutos, conhecidas como Xadrez Suíço.

Para isso, serão abertas várias chaves dentro do aplicativo com os confrontos. Os ganhadores vão avançar na competição e quem perder será eliminado. Estarão, classificados, portanto, os 50 melhores para a próxima fase. Todos concorrem na mesma categoria, independente de idade ou gênero.

Na segunda fase, que será realizada no domingo, 13, os jogos passarão a ocorrer no formato conhecido como Torneio de Arena, em que as partidas podem durar mais tempo. Assim que o torneio finalizar, serão conhecidos os três primeiros colocados. Os resultados serão divulgados na página da Gefid.

Entusiasmo

O estudante do Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga (Cemeit), Saymon Silva Santos, de 15 anos, joga xadrez desde os 7. Ele é um dos inscritos e conta que está entusiasmado para o início do torneio. “Minhas expectativas são as melhores. Espero trocar os meus conhecimentos como enxadrista. Fico muito feliz e ansioso para poder mostrar e desenvolver o que treino neste momento de isolamento, aproveitando o tempo que tenho em casa. Mas espero que encontrem logo uma forma para acabar com a Covid-19, para que a gente possa voltar a jogar presencialmente”, diz.

O objetivo do torneio é promover e divulgar a prática do xadrez entre os estudantes das escolas do Distrito Federal. A modalidade ganhou ainda mais visibilidade nesse momento de pandemia e afastamento social, já que foi a única competição que não parou.

A ideia da Secretaria de Educação é que esse primeiro evento possa abrir portas para os próximos torneios. O xadrez pode ser transportado para a modalidade on-line sem mudança nas regras.

As partidas do I Campeonato On-line de Xadrez Escolar serão narradas por dois conhecedores e amantes do xadrez, Saúl Bonfim, professor de Saymon e coordenador Intermediário de Apoio da Unidade de Educação Básica (Unieb) de Taguatinga , e Gabriel Vaz, ex-estudante de escola pública e jogador em torneios universitários.

“Gosto muito do xadrez presencial, do barulho do relógio, do silêncio que se instaura nos espaços de competição, mas o xadrez on-line tem sido um ótimo substituto, já que o presencial não é recomendado para esse momento”, resigna-se Saúl Bonfim. Para ele, a competição será especial. Seus alunos do projeto de xadrez 100% on-line em escolas de Taguatinga, desenvolvido desde o mês de abril, estarão na disputa.

As informações são da Agência Brasília