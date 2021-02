HUB oferecerá teste de covid-19 a seus pacientes

PUBLICIDADE

Depois de um semestre de grandes avanços na área de saúde, devido à participação nas pesquisas da vacina Coronavac, do laboratório AstraZeneca, a Universidade de Brasília segue participando de estudos e atuando como parceira do Governo do Distrito Federal no combate à covid-19. Segundo informou a reitora, Márcia Abrahão, a partir deste mês o Hospital Universitário de Brasília (HUB) vai passar a oferecer testes de covid para seus pacientes.

Ainda de acordo com a reitora, o Departamento de Saúde da Universidade dará sequência à pesquisa com plasma de pessoas que tiveram a covid e se curaram. Esse tipo de estudo analisa a eficácia da utilização da substância retirada de um paciente curado e usada em alguém que está acometido da doença, para que os anticorpos existentes auxiliem o sistema imunológico do indivíduo.

Mas apesar das novidades, a Universidade retoma as atividades com suas salas, corredores e laboratórios vazios. A comunidade acadêmica – professores e alunos – decidiram se manter na etapa 1 do Plano de Retomada das aulas. Neste estágio as atividades continuam remotas. “Nós vamos avaliar a evolução da pandemia e decidir se passamos para a etapa 2, com a realização das disciplinas práticas indispensáveis em modo presencial”. A análise é feita com base no cenário epidemiológico da capital do Brasil”, explicou Márcia. As aulas presenciais foram suspensas na UnB no dia 23 de março de 2020.

O restaurante universitário, mais conhecido como “bandeijão”, continuará fechado para o público. Segundo explicou a reitora, apenas os moradores da Casa do Estudante estão recebendo as refeições, mas prontas e entregues em seus alojamentos. A Universidade também lançou edital para cadastrar alunos de baixa renda para fazerem parte do programa de inclusão digital. No ano passado a iniciativa concedeu recursos para que 3,3 mil estudantes comprassem computadores.