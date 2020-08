HUB coordena pesquisa para avaliar saúde mental de profissionais da saúde durante a pandemia

PUBLICIDADE

O Hospital Universitário de Brasília (HUB) iniciou uma pesquisa que busca esclarecer se residentes que atuam em instituições de saúde públicas e privadas do Brasil terão impactos em sua saúde mental em decorrência a pandemia do novo coronavírus, a qual estes profissionais estão na linha de frente do combate.

O estudo será realizado com profissionais de saúde que fazem cursos de pós-graduação em Medicina e outras áreas da saúde na modalidade residência.

A pesquisa será feita a partir de um questionário com cinco perguntas, que estará disponível para acesso de qualquer residente do país, e será enviado aos poucos para mais de 7 mil residentes dos hospitais universitários federais vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). O prazo para responder é até 29 de agosto.

A pesquisa deverá coletar dados de, pelo menos, 1.144 profissionais. Só no HUB são 253 profissionais nos programas de residência, sendo 202 médicos e 51 de outras áreas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As respostas são protegidas por sigilo e permitirão identificar aqueles que apresentam algum sinal de esgotamento profissional e/ou adoecimento mental, como ansiedade, estresse, problemas do sono e depressão.

Este grupo de pessoas receberá mais um questionário, após 12 semanas, com intuito de uma reavaliação. Os primeiros resultados devem ser obtidos em setembro e o relatório final deve sair em janeiro de 2021.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina (FM) da Universidade de Brasília e conta com o apoio da Ebserh.