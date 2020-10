HRT vai realizar multirão de cirurgias ortopédicas

PUBLICIDADE

Um mutirão de cirurgias ortopédicas está sendo organizado pelo Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O objeto da ação é dar vazão à fila de espera, acumulada devido à redução no atendimento provocado pela pandemia de Covid-19. A meta par o evento é fazer de 20 à 30 procedimentos entre os dias 2, 3 e 5 de novembro. Atualmente, cerca de 50 pacientes estão internados e aguardam a realização desse tipo de operação no HRT.

A direção do HRT aguardava apenas condições ideais de segurança para realizá-lo, o que ocorreu agora, com a estabilidade da pandemia e diante da queda na taxa de transmissão da Covid-19. Serão priorizados os enfermos que estão internados no hospital e que aguardam cirurgias de pequeno e médio porte, consideradas eletivas. O mutirão já vinha sendo programado.

Normas e protocolos

“Ficamos com muitos pacientes internados na época de pico da pandemia”, conta Anderson do Amaral Pereira, gerente de cirurgias do HRT. “Recebemos pacientes de Ceilândia e de várias partes de Taguatinga, o que saturou um pouco. Esperamos voltar a manter um ritmo mais leve”, explicou.

As cirurgias serão feitas seguindo as normas e protocolos de segurança estabelecidos no enfrentamento da Covid-19. O atendimento obedecerá a ordem de internação e quadro clínico e cirúrgico de cada paciente da fila de espera. Toda a equipe de ortopedia e do Centro Cirúrgico foi mobilizada para participar do mutirão.

As informações são da Agência Brasília