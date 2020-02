HRT reúne pacientes que passaram por cirurgias plásticas

PUBLICIDADE 

No último sábado (15), o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) reuniu pacientes que passaram por cirurgia plástica para corrigir sequelas do câncer de mama. A iniciativa visa avaliar a autoestima dessas mulheres que passaram por reconstrução mamária, além de promover uma confraternização entre pacientes e profissionais do hospital.

“Em outubro foi iniciado um estudo para avaliar o impacto da reconstrução da mama na autoestima dessas mulheres. Então, fizemos uma confraternização para socialização entre elas e com a equipe que as atendeu. E para darmos continuidade na avaliação”, informa a responsável técnica da cirurgia plástica do HRT, Izabelle Montanha.

O encontro foi um café da manhã, com música ao vivo e uma linda decoração. Durante o evento, as pacientes trocaram informações e tiveram a oportunidade de avaliar, por meio de formulário, como anda a autoestima após a reconstrução mamária.

Profissionais

A professora Heloisa Helena Lara, 42 anos, foi diagnosticada com câncer de mama em fevereiro de 2018, quando começou a fazer tratamento no HRT. Em outubro de 2019, fez a reconstrução total da mama. Ela ressalta a importância da intervenção cirúrgica para a sua autoestima: “Antes da cirurgia estava me sentindo muito triste e ansiosa. Atualmente, estou me sentindo muito feliz, com a minha autoestima recuperada, realizada e agradecida eternamente a Deus, às minhas médicas e a toda a equipe que me atende no HRT”, disse.

A paciente também relatou o quanto a equipe de profissionais do HRT foi importante durante todo o tratamento. “Toda a equipe do hospital é maravilhosa, sempre nos tratam com maior respeito e carinho. Só tenho a agradecer. Nosso atendimento aqui tem sido excelente, um atendimento muito humanizado”, afirma a professora Heloisa.

Após a compilação dos dados, o estudo será publicado em revista científica.

Com informações da Agência Brasília