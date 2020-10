HRT fará 40 cirurgias de reconstrução mamária durante mutirão

PUBLICIDADE

Em mais uma atividade do Outubro Rosa, o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) irá realizar entre os dias 26 e 30 deste mês cerca de 40 cirurgias de reconstrução mamária, mastectomia com retirada total e reconstrução imediata dos seios e tatuagem de aréolas das mamas. Promovido todos os anos durante o período da campanha Outubro Rosa, a ação chega à quinta edição e conta com equipes de profissionais de saúde voluntários que vão atuar no Centro Cirúrgico, na enfermaria e no Centro de Material e Esterilização para atender as pacientes.

Por causa da pandemia, o número de cirurgias teve que ser reduzido. No ano passado, foram feitos 72 procedimentos. Mas neste ano o mutirão oferecerá um novo serviço justamente para dar maior tranquilidade e segurança às pacientes: o exame RT-PCR, que detecta a contaminação por coronavírus.

O hospital também vai redobrar os cuidados com o uso de Equipamentos de Proteção Individual, além de reforçar os serviços de limpeza, higienização e desinfecção em todas as áreas da unidade. “Queremos atender essas mulheres com total segurança, encerrando aqui, no HRT, um ciclo contra o câncer”, ressaltou Mônica Dias, supervisora do Centro Cirúrgico e uma das organizadoras do mutirão.

Homenagem

Neste ano, a organização do Outubro Rosa no HRT vai prestar homenagem póstuma à servidora Edna Flor, que durante anos cuidou da enfermaria de ginecologia. A homenagem acontecerá no primeiro dia do mutirão (26), quando a enfermaria será batizada com o nome da Edna Flor. A servidora faleceu em 11 de julho deste ano em um acidente de trânsito. Ela trabalhou na Secretaria de Saúde durante 25 anos.

