HRT ampliará capacidade de leitos voltados à Covid-19

O Hospital Regional de Taguatinga (HRT) passa por uma série de mudanças prediais com o intuito de receber mais 15 novos leitos de retaguarda, que contribuirão no combate a pandemia de coronavírus.

A primeira etapa do processo contou com pinturas nas partes externas do ambulatório, pronto-socorro e banco de sangue, e a revitalização das redes elétrica e hidráulica da unidade.

“Além de fazer as manutenções corretivas e estruturais, que há anos não são feitas no HRT, os reparos serão importantes para reformar as enfermarias que vão abrigar esses leitos de retaguarda”, informou o diretor do HRT, Wendel Alves. “Queremos ainda individualizar os leitos pediátricos dos adultos, para melhorar o atendimento aos pacientes com a Covid-19”, disse.

Na avaliação do diretor do hospital, além de garantir o melhor atendimento aos pacientes com Covid-19, a revitalização dos espaços também será importante para melhorar a qualidade da estrutura do HRT, que completou 46 anos.

“A renovação das partes externas já deu um novo ar ao hospital. Nunca houve aqui um processo de investimento tão grande na estrutura predial como agora. A população e os servidores merecem essas melhorias”, destacou Wendel Alves.

De acordo o superintendente da Região de Saúde Sudoeste, Valdir Soares, a enfermaria do HRT para pacientes adultos será voltada ao atendimento de retaguarda de pessoas que estão se recuperando da Covid-19. Em contrapartida, a enfermaria da pediatria será colocada no segundo andar do hospital, em um ambiente mais arejado.

“Estamos reformulando todo o fluxo para receber os pacientes com coronavírus, garantindo o melhor atendimento deles nesse momento de exceção. Além disso, as reformas mostram todo o zelo que temos pela instituição”, disse o superintendente.

Segunda etapa

A próxima fase da manutenção está prevista para iniciar este mês, com a troca de tomadas, interruptores e esquadrias antigas por novas. Também será finalizada a pintura da fachada, do bloco principal, das torres, elevadores e do primeiro andar. Ao todo, mais de 15 mil metros quadrados de área serão pintados.

O valor do contrato de manutenção predial foi orçado em R$ 1.496.662,52, com previsão de ser concluído pela empresa responsável até o segundo semestre deste ano.

Com informações da Agência Brasília

