Hran recebe doação de três aparelhos de hemodiálise

PUBLICIDADE

Três aparelhos de hemodiálise foram doados ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) por acionistas da Brasal.

“O grupo Brasal tem sido um grande parceiro no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Esses aparelhos são essenciais porque muitos pacientes graves precisam realizar diálise. A direção do Hran está totalmente grata e feliz com essa grande contribuição. A doação não deixa de ser só um reconhecimento, mas um prêmio que possibilitará salvar ainda mais vidas”, afirma o chefe da Unidade de Pneumologia, Paulo Feitosa.

Dos três equipamentos, dois ficarão no 5º andar, no setor de diálise e um na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Com a doação, será possível aumentar em 50% a capacidade dialítica instalada no setor.

“Como muitos pacientes renais crônicos em diálise não puderam realizar isolamento, eles se contaminaram com Covid-19. Com isso, cerca de 50% dos pacientes com Covid-19 da nossa UTI, necessitam de diálise”, explica Fábio Ferraz, responsável técnico do setor de diálise do Hran.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Osório Adriano Neto, acionista e vice-presidente das empresas Brasal, falou sobre a ligação do grupo com a cidade: “Brasília e os brasilienses são parte da história da Brasal. Assim, para nós, é um privilégio podermos contribuir para vencermos esse desafio”

Com informações da Agência Brasília