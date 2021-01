Hran recebe ambulância doada pela CBF

PUBLICIDADE

O Hospital Regional da Asa Norte (Hran) recebeu na última quinta-feira (07) uma ambulância que foi doada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O automóvel é do modelo Fiat Fiorino e foi doado devido a realização da iniciativa Craques da Saúde.

O projeto organizado pela CBF vai doar 27 ambulâncias para unidades públicas de saúde, em todo o país. Os hospitais públicos com o maior índice de pacientes recuperados da Covid-19 serão premiados com uma ambulância .

A entrega simbólica ocorreu durante a partida do Atlético Goianiense contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. O diretor do Hran, Paulo Silva, foi quem recebeu a doação. Ele destaca que “a ambulância será de extrema importância para o Hran no sentido de transportar pacientes do hospital para realizar exames externos ou fazer transferência de doentes para outras unidades da rede pública”.

O diretor explica, ainda, que a doação contribuirá para “fortalecer o transporte e a frota de veículos médicos do Hran, contando com mais uma unidade móvel para ajudar no deslocamento de pacientes que necessitam desse serviço”.

De acordo com a CBF, as entregas aos estados fazem parte de um agradecimento da confederação, da Fiat e de toda a comunidade do futebol brasileiro aos hospitais “Craques da Saúde”, que tem lutado continuamente na recuperação de pacientes da Covid-19.

A ambulância

Modelo Fiat Fiorino, a ambulância é equipada com itens de série específicos para o transporte seguro e rápido de pacientes. O veículo conta com adaptações especiais para este uso, como maca retrátil, suporte para cilindro de oxigênio, soro plasma e armário superior, teto e piso em ABS (que permite rápida e fácil higienização), entre outros dispositivos.

A assessoria jurídica da Secretaria de Saúde já está com a documentação e fazendo os trâmites de transferência de propriedade do veículo para a pasta. Nos próximos dias, a ambulância estará à disposição dos pacientes do Hran.

As informações são da Agência Brasília