Hran passa por processo de higienização

PUBLICIDADE

O Hospital Regional da Asa Norte (Hran) recebeu uma ação especial de sanitização e desinfecção em todas as áreas de maior circulação de pessoas, na noite desta quarta-feira (21). A limpeza do local foi realizada por equipes de soldados do Exército Brasileiro. Durante a ação, eles utilizaram álcool gel e hipoclorito de sódio em áreas como corredores, corrimãos, entradas e saídas de pacientes.

“Escolheram o horário noturno para não causar transtornos aos pacientes enquanto a sanitização era feita”, explica a diretora administrativa do Hran, Celi Maria da Silva. “A desinfecção previne e evita a disseminação do coronavírus entre os nossos servidores e usuários.”

Logo depois que os soldados aplicaram os produtos, os profissionais terceirizados da limpeza enxugaram os locais desinfetados. Em sanitizações anteriores feitas no Hran, os militares capacitaram esses trabalhadores, esclarecendo sobre os materiais que devem ser utilizados nas áreas de maior risco de contaminação do coronavírus e sobre a maneira correta de higienizar esses ambientes.

A higienização da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e das áreas consideradas “mais quentes” – por serem mais propícias à proliferação da Covid-19 – ficou sob a responsabilidade dos profissionais que receberam a capacitação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília