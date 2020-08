Hran oferece curso para hospitais para evitar mais óbitos por covid-19 no DF

PUBLICIDADE

Com o objetivo de evitar o aumento no número de óbitos causados pelo novo coronavírus no Distrito Federal (DF), o Gabinete de Crise do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) decidiu realizar um matriarcamento em todos os hospitais da rede para complementar estratégias implantadas com sucesso na unidade de saúde e, potencialmente, ajudar as outras regiões de saúde.

Nesta segunda-feira (24) o curso ocorreu em Brazlândia e Ceilândia. “O nosso objetivo é ajudar os hospitais a organizarem fluxos de pessoas e atendimentos para atingir metas de qualidade e satisfação dos usuários, diminuir o tempo de espera, aumentar o giro de leitos e reduzir a mortalidade, principalmente por Covid-19”, explica o diretor de Atenção Secundária da Região Central, Pedro Zancanaro.

O curso é voltado para todas as gerências de assistência dos hospitais da rede e Diretoria de Atenção Secundária de cada região. Também está aberto para a Diretoria de Atenção Primária, mas é opcional. Segundo Pedro Zancanaro, o Gabinete de Crise do Hran vai demonstrar como se organizou, qual o perfil dos participantes e qual o espírito de liderança compartilhada com a finalidade de ajudar a inspirar os líderes de cada região a seguirem uma fórmula que está dando certo no Hran, hospital referência nos atendimentos de pacientes com Covid-19.

“Já fizemos mais de 7.000 atendimentos desde o início da pandemia e nossa taxa de mortalidade é uma das menores do DF, 1.35%. Apesar do hospital ainda estar muito cheio, com 276 pacientes na última sexta-feira (21), conseguimos equalizar todas as frentes para termos um controle sobre as coisas. Além disso, antecipamos os problemas e quando eles chegam, já temos como tratá-los”, destaca Pedro, que também é integrante do Gabinete de Crise do Hran.

O matriciamento ocorreu nesta segunda na Região Oeste, pela manhã em Brazlândia e à tarde, em Ceilândia. Nesta terça-feira (25) será feito na Região Norte,: Planaltina e Sobradinho. Na quarta-feira (26) será a vez da Região Sudoeste, pela manhã o trabalho ocorrerá em Taguatinga e à tarde em Samambaia.

Já na quinta-feira (27) as Regiões de Saúde Sul e Centro-Sul receberão o curso. Pela manhã será no Gama e à tarde, no Guará. Para finalizar, na sexta-feira (28) será a vez da Região Leste, que receberá o curso pela manhã no Paranoá.

Com informações da Agência Brasília