Hotel para profissionais da Saúde

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Estado de Turismo do DF lançou o Programa Acolher, que irá oferecer hospedagem aos profissionais vinculados à Secretaria de Estado de Saúde. A estratégia busca aliviar a situação de médicos e enfermeiros que estão na linha de frente do combate à Covid-19, e também garantir segurança para seus familiares.

Será assinado nesta quinta-feira (21), o contrato de prestação de serviço aos servidores da Secretaria de Saúde. A contratação direta do hotel foi realizada por meio de Dispensa de Licitação, fundamentada na Lei nº 13.979/2020 e suas alterações, e o resultado da seleção foi publicado nesta segunda-feira (18/05), na Edição Extra B do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). A holding Phenicia, empresa vencedora do certame, teve a documentação analisada pela equipe da Pasta e atendeu a todos os critérios estabelecidos no Projeto Básico. Ela engloba os hotéis Grand Bittar e América Bittar.

Serão disponibilizados apartamentos individuais (single), com café da manhã, almoço e jantar àqueles envolvidos no atendimento presencial dos pacientes suspeitos ou diagnosticados com a Covid-19 que residem com pessoas do grupo de risco e precisam ser afastados de suas residências temporariamente.

A Setur está atuando em conjunto com outras Pastas para criar soluções e somar forças para superar o momento. “O nosso governo está trabalhando para oferecer as melhores condições para os profissionais da saúde. Essa iniciativa vai permitir que as pessoas que estão na linha de frente possam ter o descanso merecido, e sem expor os familiares”, conclui a secretária de Estado de Turismo, Vanessa Mendonça.

“Essa parceria Entre a Setur e a Secretaria de Saúde trouxe a possibilidade de oferecer melhores condições de trabalho do ponto de vista emocional”, complementa o secretário adjunto de Assistência da Secretaria de Saúde, Ricardo Rodrigues Lage.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A seleção dos trabalhadores foi feita por meio de uma plataforma administrada pela Pasta e contemplará, na primeira etapa, os profissionais lotados no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

Cuidados com a limpeza

Os cuidados com a limpeza serão constantes e o hotel irá adotar um protocolo para receber os hóspedes. Além de desinfetar todas as superfícies de contato frequentemente, especialmente maçanetas, corrimões, balcões, botões de elevadores, os quartos receberão um cuidado extra. Eles deverão ser higienizados utilizando as etapas de limpeza e desinfecção. A varredura e a espanação seca são contraindicadas em qualquer área, pois espalham poeira e micro-organismos no ambiente. Deve-se utilizar a varredura molhada, com panos e esfregões. Quanto à desinfecção, serão utilizados os mesmos produtos químicos usados para a desinfecção hospitalar.

Com informações da Agência Brasília