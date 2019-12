Hospital Regional de Taguatinga e Fábrica Social fazem parcerias

PUBLICIDADE 

As novas roupas são coletes para identificar os acompanhantes no centro obstétrico e campos cirúrgicos, utilizados para diversos procedimentos da área cirúrgica. O Hospital Regional de Taguatinga (HRT) recebeu mais de 300 peças de roupas produzidas pela Fábrica Social.

Também foram entregues alguns jalecos para uso dos servidores da manutenção predial. As peças foram confeccionadas pelos aprendizes da Fábrica Social e não houve nenhum custo para a Secretaria de Saúde.

“Agradecemos o pronto atendimento da nossa solicitação para a confecção dessas roupas. Vai servir também para identificar os acompanhantes nesse momento em que queremos nos reafirmar sobre a segurança do paciente”, elencou o diretor do HRT, Wendel Moreira. As novas peças começarão a serem usadas a partir da primeira semana de janeiro.

Fábrica

O Programa Fábrica Social consiste em um Centro de Educação Profissional, criado em abril de 2013 com o objetivo de promover a cidadania por meio da capacitação e da qualificação profissional de pessoas pobres e extremamente pobres do Distrito Federal, inscritas no Cadastro Único dos Programas do Governo Federal (CadÚnico).