Hospital Modular do HRC começa a funcionar nesta segunda-feira (12)

PUBLICIDADE

O Hospital Modular, anexo ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) inicia as atividades nesta segunda-feira (13). A estrutura reforça o número de leitos do HRC que, desde o dia 8 de junho, passou a atender exclusivamente os pacientes com Covid-19.

O hospital modular possui um pavimento térreo com cerca de 1.015 metros quadrados de construção. São 54 módulos hospitalares refrigerados e uma rampa de ligação para o HRC. A estrutura comporta 73 leitos de retaguarda sendo 70 de enfermaria e três com suporte respiratório.

Combate à covid-19

A instalação do hospital acoplado integra uma série de medidas adotadas pelo GDF para atender a população infectada pela Covid-19 e, ao mesmo tempo, reduzir a incidência da doença em Ceilândia. A região administrativa registra a maior quantidade de casos do Distrito Federal.

Na UPA de Ceilândia, desde o dia 6 de julho, 20 novos leitos de UTI para pacientes com covid-19 foram instalados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do hospital modular, Ceilândia receberá uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com previsão de entrega para dezembro.

Hospital de Campanha em Ceilândia

O hospital de campanha de Ceilândia inicia as obras nesta segunda-feira. Serão 60 leitos, sendo 20 com suporte respiratório e 40 de enfermaria. A expectativa é e entrar em funcionamento nos próximos 60 dias.

JBS

A JBS, por meio do programa Fazer o Bem Faz Bem, está doando R$ 11 milhões para o enfrentamento do coronavírus no Distrito Federal, incluindo no valor a construção do Hospital Acoplado.