Hospital de Santa Maria inaugura novos ambientes

Com a inauguração da Sala Vermelha de Trauma Adulto e do Box de Emergência Pediátrica, o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) comemorou o primeiro ano de atuação do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), nesta quarta-feira (19). Houve, ainda, a entrega do novo Posto de Coleta Avançado para que as pacientes do Centro Obstétrico façam exames laboratoriais com mais comodidade, já que não terão que se locomover para outro setor.

Pela manhã, o aniversário foi celebrado no Hospital de Base com a entrega da primeira etapa da obra da Medicina Nuclear, onde será instalado o PET-CT, equipamento que faz exame de imagem de alta definição, desencaixotado depois de passar sete anos no corredor do ambulatório da unidade.

“Nós fizemos muito nesse período de um ano, porém, o mais importante é que as pessoas que procuram nossos serviços estão percebendo cada melhoria e fazendo elogios. Estamos aqui para trabalhar e fazer o melhor para a população, com o apoio incondicional que temos recebido do governador, Ibaneis Rocha”, ressaltou o diretor-presidente do IGESDF, Francisco Araújo.

O gestor lembrou que o instituto cresceu. Além dos dois hospitais, fazem parte da estrutura as seis UPAs. São atualmente mais de oito mil colaboradores, sendo mais de 3,8 mil profissionais contratados com carteira assinada pelo IGESDF.

O vice-presidente do IGESDF, Sérgio Costa, falou da evolução do modelo de gestão. “Começamos o trabalho engatinhando, mas, em um ano, fizemos muito e o instituto já amadureceu bastante. Agora, está com vigor para continuar fazendo entregas à sociedade”, considerou.

“Com a chegada do IGESDF, o Hospital Regional de Santa Maria está sendo brindado com diversas obras. Podemos nos orgulhar, porque fizemos uma grande diferença e melhorias significativas em 2019”, ressaltou o superintendente do HRSM, Fabiano Dutra.

Segundo ele, no ano passado, o HRSM realizou 45 mil consultas a mais no pronto-socorro nas especialidades de clínica médica, cirurgia geral, ortopedia e pediatria, o que representa um aumento de 32%.

Também foram investidos R$ 4,6 milhões em diversas realizações, entre elas, a reforma do refeitório, da cozinha e das guaritas, bem como a implantação do serviço de Hospital Dia, o funcionamento da Sala Vermelha da Clínica Médica, e está em fase final a construção de uma nova sala de repouso para profissionais de saúde. Foram feitos, ainda, reparos nas portas, pintura das enfermarias, entre outras ações.

“Aqui, sabíamos que tínhamos um hospital com todo potencial, e com todas as melhorias que foram implantadas pelo IGESDF, estamos tendo resultados”, disse o secretário de Saúde, Osnei Okumoto.

Presente no evento, o secretário de Atendimento à Comunidade, Severino Cajazeiras, elogiou não apenas as intervenções na infraestrutura e recomposição de recursos humanos das unidades, mas também a mudança no atendimento. “Sabemos que muitas pessoas encontram nas mãos desses profissionais o tratamento humanitário. Um simples sorriso ajuda o paciente a se sentir melhor. Essa humanização é fruto desse trabalho”, enalteceu.

Entregas

Na Sala Vermelha de Trauma Adulto, foram abertos quatro leitos. No Box Infantil, são seis leitos, sendo quatro leitos comuns e dois de isolamentos, que contam inclusive com sistema de ventilação que impede a disseminação de agentes contaminadores.