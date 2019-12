Hospital de Santa Maria inaugura nova ala com Hospital Dia

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (23), foi inaugurado o serviço de Hospital Dia no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), com a entrega de uma nova ala no Ambulatório. Com isso, pacientes internados apenas para tomar medicação poderão ir para casa e voltarão apenas nos horários agendados para continuar o tratamento.

Os benefícios são o de reduzir o tempo de internação, minimizar o risco de o paciente contrair infecções no ambiente hospitalar e aumentar a rotatividade do uso de leitos, já que mais pacientes serão atendidos.

A entrega do novo espaço para população foi feita pelo diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IGESDF), Francisco Araújo, que estava acompanhado do superintendente do HRSM, Fabiano Dutra, e outros gestores. A deputada distrital, Jaqueline Silva, também compareceu para prestigiar o evento.

“Chegamos ao final de dezembro, mas não paramos de trabalhar. É uma entrega simples, mas muito importante para comunidade. Cobramos todos os dias que melhorias no atendimento sejam feitas. Quando assumimos, era muita reclamação. Agora, as pessoas estão sendo atendidas”, ressaltou Francisco Araújo. “Essa é uma vitória da população. Estamos entregando para população mais uma obra”, complementou o Fabiano Dutra.

O serviço funcionará da seguinte forma: os pacientes em condições de alta, que muitas vezes ficam internados para cumprir o tempo de tratamento com antibiótico, por exemplo, poderão ir para suas casas.

Eles retornarão ao hospital somente para que seja administrada a dose do medicamento, com isso, haverá redução da taxa de ocupação do hospital, fazendo com que ocorra giro de leitos, e mais vagas para paciente que realmente necessitar de internação.

A capacidade será, em média, de 100 atendimentos por dia. Os pacientes serão atendidos por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, entre outras categorias da área de saúde.

O Hospital Dia conta com quatro salas de atendimento, sendo uma sala de acolhimento com 7 m², uma sala de medicação atendimento adulto 9,73 m², uma sala de medicação para atendimento pediátrico com 13,81 m², e uma sala de infusão venosa com 11,90 m².

Iniciada em 23 de outubro, a obra para construção do Hospital Dia durou 45 dias. Foram feitas adequação para a sala de infusão e instalação de pontos de gases.

O ambiente ganhou armários para armazenamento de insumos, bancadas para preparo de medicações, mesas com computadores e balança. Há ainda cadeiras adequadas para aplicação de medicamentos endovenosos e maca para atendimento pediátrico.

A ação faz parte de uma série de obras e reformas no valor de R$1,5 milhão que contemplou a reforma da cozinha do HRSM e das Salas Vermelhas da Clínica Médica, Pediátrica e do Trauma.