Hospital de Campanha do Mané Garrincha já deu alta a mil pacientes recuperados da covid-19

PUBLICIDADE

O Hospital de Campanha do Estádio Nacional Mané Garrincha deu alta, nesta quinta-feira (6), ao milésimo paciente recuperado do novo coronavírus na unidade de saúde.

Para comemorar a alta do paciente de número 1.000 e demais recuperados, a banca do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou uma apresentação. Foram soltos no ar, também, mil balões brancos, na presença dos pacientes que estiverem saindo em alta hospitalar, e seus familiares que os aguardam.

“É um momento que temos que comemorar porque esse hospital, com seus 193 leitos – 173 enfermarias e 20 de suporte avançado -, serve de retaguarda para o HRAN e todos as outras unidades”, afirmou o secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, que participou da solenidade

Nesta quinta-feira a capital chegou a 99.385 pacientes recuperados do novo coronavírus, o equivalente a 84,2% da totalidade de diagnósticos no DF. Nas últimas 24 horas, 2.057 pacientes foram diagnosticados como livres do vírus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE