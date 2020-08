Hospital de Campanha de Ceilândia começa a ter forma

PUBLICIDADE

O Hospital de Campanha de Ceilândia está começando a ter forma. A parte de concreto ja foi concluída e os suportes metálicos instalados. Além disso, as primeiras paredes de alvenaria já aparecem. O Hospital começou a ser montado em 13 de julho e deve abrigar 60 leitos. Essa unidade, após a pandemia, será transformada no Hospital Materno Infantil de Ceilândia.

“A parte mais demorada já foi concluída e estamos com 50% da obra em andamento. A expectativa é de que, daqui para frente, o hospital tome forma muito mais rápido”, informou o subsecretário de Infraestrutura em Saúde, Sócrates Alves.

Com a parte de fundação concluída, a estrutura metálica começa a ser montada e as primeiras paredes de vedação a serem erguidas. As próximas etapas serão execução das paredes de vedação, execução da laje e paredes internas, seguidas das instalações elétricas e hidráulicas.

A obra foi orçada em R$ 10,4 milhões e ocupará uma área de 22.900 metros quadrados. A unidade terá 20 leitos com suporte ventilatório e 40 leitos de enfermaria para, no período de pandemia, atender aos pacientes acometidos pela Covid-19.

“As paredes internas permitem adequações, assim quando findada a pandemia a edificação poderá se tornar em uma unidade de saúde para atendimento às necessidades da região ”, revela o subsecretário.

O novo hospital fica ao lado da Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia, localizada na QNN 27, Área Especial D.

Com informações da Agência Brasília