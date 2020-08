Hospital de Campanha da PM recebe os primeiros pacientes

PUBLICIDADE

O Hospital de Campanha do Centro Médico da Polícia Militar já está com sete leitos de UTI ocupados. A operação da unidade de saúde começou no sábado (1) e conta com 80 leitos para tratamento de covid-19.

“A ocupação está sendo gradual e de acordo com as necessidades e com o perfil dos pacientes. Os primeiros enfermos chegaram durante o plantão de sábado para domingo. Estes são pacientes graves, com perfil de UTI”, explica o diretor geral do Complexo Regulador de Saúde, Petrus Sanchez.

O hospital de campanha da PM possui 80 leitos de UTI com suporte de hemodiálise e 20 leitos de enfermaria. A implantação do hospital contou com a cooperação técnica do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF). Além disso, todos os leitos de UTI serão regulados pelo Complexo Regulador.

Contrato

No contrato de gestão do hospital estão incluídos o gerenciamento técnico, assistência médica multiprofissional – de forma ininterrupta –, com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos e atendimento de pacientes, com medicamentos, materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como foi feito no Hospital de Campanha do Estádio Nacional Mané Garrincha, todos os equipamentos instalados nessa unidade serão incorporados ao patrimônio da Secretaria de Saúde ao término do contrato. Com a abertura dos 80 leitos do Hospital de Campanha da PM, a rede pública de saúde passa a contar com 751 leitos com suporte de ventilação mecânica para tratamento da Covid-19.

Com informações da Secretaria de Saúde