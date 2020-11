Hospital de Campanha da Papuda recebe visita de gestores da Saúde

PUBLICIDADE

Gestores da Secretaria de Saúde (SES) e da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape) visitaram as instalações do Hospital de Campanha da Papuda na tarde de sexta-feira (13). Na visita, foram verificadas as condições das instalações para antecipar o planejamento de atendimento à população privada de liberdade no caso de ocorrer uma futura onda da Covid-19.

O chefe de gabinete da Seape, Geraldo Nugoli, recebeu os secretários-adjuntos de Gestão da SES, Bruno Tempesta, e de Assistência à Saúde, Petrus Sanches, e apresentou o prédio do hospital. “Verificamos que a estrutura está em ótimas condições e poderá ser utilizada para os futuros atendimentos da população encarcerada no caso de haver contaminação com o coronavírus”, avaliou Sanches.

Os gestores caminharam pelos consultórios, farmácia, enfermarias e demais áreas de atendimento do local, que segue os parâmetros de segurança para o funcionamento dentro da penitenciária. A unidade possui capacidade para dez leitos de suporte avançado e 30 de enfermaria.

No complexo da Papuda, cumprem pena mais de 15 mil pessoas. Até o momento foram registrados 1.919 casos de Covid-19 e quatro óbitos.