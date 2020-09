Hospital de Campanha dá alta ao paciente de número 1.500 recuperado da covid-19

PUBLICIDADE

O Hospital de Campanha do Estádio Nacional Mané Garrincha vai dar alta, na tarde desta segunda-feira (7), ao paciente de número 1.500 que se recuperou na unidade de saúde. Além dele, outros pacientes que estavam internados no local também serão liberados.

Por volta de 16h os recuperados da Covid-19 serão recebidos pelos familiares em um corredor com ipê amarelo, simbolizando a chegada da primavera, e com fitas com os nomes de todos aqueles que passaram pela unidade.

Para a liberação desses pacientes, todas as medidas de segurança serão adotadas pela Secretaria de Saúde para que tudo ocorra sem contratempos e da forma mais segura possível.