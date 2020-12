Hospital de Base sedia feira de artesanato com peças feitas por pacientes

PUBLICIDADE

Começou nesta segunda-feira (7) a edição 2020 da Feira de Artesanato do Hospital de Base (HB), com mais de cem peças produzidas por pacientes oncológicos. A iniciativa é da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília, com apoio do Projeto Humanizar, do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF). O evento segue até sexta (11), das 8h às 17h, na sede da Rede Feminina.

Guirlandas natalinas, pesos de porta, panos de prato bordados e caixinhas decoradas são alguns dos itens disponíveis, com preços que variam de R$ 5 a R$ 20. O dinheiro das vendas será revertido para projetos sociais. “Distribuímos cestas básicas, remédios, passagens e lanches para os pacientes e acompanhantes do hospital. Por isso, toda ajuda é bem-vinda”, disse a psicóloga da Rede Feminina, Ana Paula Fernandes.

Os objetos da feira artesanal foram confeccionados por pacientes em tratamento no HB ou por integrantes da Rede. “Nossa entidade possui grupos de artesanato, compostos por pelo menos 15 pacientes da oncologia do HB e mais as nossas voluntárias. Cada peça exposta carrega um valor emocional. Tudo foi produzido com muito carinho para este evento de fim de ano”, acrescentou Ana Paula.

O que é a Rede Feminina e como ajudar

A colaboradora do setor de hotelaria Maria da Conceição Prado, de 34 anos, já fez suas compras e parabenizou a iniciativa. “Eu fiz questão de passar aqui e dar a minha contribuição. Além de adquirir esses itens com preço baixo e alta qualidade, é bom saber que vou ajudar muitas famílias de baixa renda atendidas aqui no hospital”, declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma instituição sem fins lucrativos que atua no Hospital de Base desde 1996. Voluntários oferecem apoio emocional e orientações sobre o tratamento contra o câncer.

O grupo recebe contribuições diversas, como roupas, calçados, brinquedos, livros e cestas básicas. Mais informações pelo (61) 3364-5467 ou pelo (61) 98580-4019.

Feira do Artesanato do Hospital de Base

Até sexta-feira (11)

Das 8h às 17h

Na sede da Rede Feminina

As informações são da Agência Brasília