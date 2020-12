Hospital de Base recebe 160 poltronas novas

PUBLICIDADE

As enfermarias do prédio de internação do Hospital de Base ganharam 160 poltronas novas para acompanhantes. Acolchoadas, reclináveis e com apoios para pés e braços para permitir mais conforto, elas foram adquiridas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) ao custo unitário de R$ 750. O investimento total foi de R$ 120 mil.

“Queremos oferecer todo o conforto necessário para o atendimento tanto dos pacientes quanto dos acompanhantes”, ressaltou a chefe do Núcleo de Hotelaria Hospitalar do Hospital de Base, Célia Regina Vieira.

Outros mobiliários

O Hospital de Base já tinha recebido 82 poltronas neste ano, e as seis unidades de pronto atendimento (UPAs) geridas pelo Iges-DF ganharam 78. Ao todo, são 320 poltronas entregues em 2020 para melhorar a comodidade nas unidades do Iges-DF.

Desde o ano passado, o instituto também entregou 300 cadeiras de banho e 968 cadeiras para áreas comuns, 64 macas para exames em consultório médico, 312 prateleiras, 38 carrinhos de emergência, três mesas cirúrgicas e 101 beliches para repouso médico. Além dos hospitais de Base e de Santa Maria, as seis UPAs foram beneficiadas com os equipamentos.