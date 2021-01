Hospital de Base realiza treinamento de seguranças para evitar a Covid-19

PUBLICIDADE

No combate ao coronavírus até quem lida com segurança tem que ser treinado para enfrentar esse mortal inimigo invisível. Foi isso que o aconteceu com um grupo de agentes do Núcleo de Segurança Institucional do Hospital de Base (HB), administrado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF).

Nessa quinta-feira (28), eles receberam treinamento especial sobre como se proteger e evitar a contaminação pela Covid-19 quando estiverem atuando no sistema de segurança do maior hospital público do DF, local de alto risco de contágio. “A segurança deles é a nossa segurança. A vida deles também nos importa”, ressaltou o superintendente do HB, Lucas Seixas.

No Hospital de Base é grande o número de pacientes e visitantes. No ano passado, foram realizados 1,8 milhão de procedimentos no HB, onde diariamente circulam cerca de 10 mil pessoas. Os agentes de Segurança Institucional, profissionais contratados e terceirizados, estão integrados à rotina do hospital. Eles estão em todas as áreas, convivendo com pacientes e visitantes, correndo risco de contágio. Por isso, a importância de treinamentos para prevenir a doença.

“É importante que estejam a cada dia mais treinados, cientes de como podem se prevenir e, assim, prevenir a todos”, explicou a gerente administrativa da Superintendência Operacional do HB, Marina Rocha. “Esse grupo é peça fundamental para manter a proteção dos colaboradores e dos pacientes do nosso hospital.”

Para o chefe do Núcleo de Segurança, Rogério Pacheco, a conscientização no enfrentamento da pandemia é papel de todas as áreas do hospital. “Uma única área não vai ser capaz de alertar o público interno e externo sobre a relevância do distanciamento, da higienização das mãos e da utilização de máscaras”, afirmou o colaborador, que participou do treinamento.

Cuidado com os colaboradores

Desde dezembro de 2020, o Iges-DF promove treinamentos com colaboradores de diversos setores para evitar o aumento de casos de infecção pelo novo coronavírus durante o trabalho.

As capacitações são promovidas pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) em parceria com a Superintendência Operacional do HB. Já foram treinados os maqueiros, os profissionais do projeto Humanizar e os funcionários da Central de Material Esterilizado (CME).

As informações são da Agência Brssília