Hospital de Base garante insumos para doenças cardíacas

O Núcleo de Hemodinâmica do Hospital de Base (HB) vai receber, na próxima semana, insumos que aumentarão os atendimentos de pacientes com doenças cardíacas. O presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), Paulo Ricardo Silva, assinou na quinta-feira (19) um contrato regular para o fornecimento desses materiais.

A novidade vai ajudar a reduzir a fila de espera na Unidade de Cardiologia, segundo Paulo Ricardo. “Com isso, manteremos os procedimentos urgentes e, na semana que vem, realizaremos os procedimentos eletivos, garantindo assim a tranquilidade dos pacientes que precisam dos exames e do cateterismo”, declarou.

Doenças do coração

Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) mostram que as doenças do coração são a principal causa de mortes no Brasil. São mais de 1,1 mil mortes por dia, cerca de 46 por hora, 1 morte a cada 1,5 minuto (90 segundos).

Ainda segundo o indicador da SBC, de janeiro até a primeira quinzena de novembro deste ano, mais de 350 mil pessoas perderam a vida por problemas cardíacos.

