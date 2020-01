Hospital de Base atende 120 pacientes em mutirão de consultas oncológicas

PUBLICIDADE 

Neste sábado (11/1), 120 pacientes que aguardavam pela primeira consulta de oncologia estão sendo atendidos no ambulatório do Hospital de Base. No total, 14 médicos oncologistas atuam na força-tarefa para acelerar o atendimento e, assim, possibilitar o início do tratamento mais rápido.

“Essa é uma ação que faz a diferença, porque o paciente, além de ter acesso à primeira consulta, terá a sequência do tratamento com consultas de retorno, diagnóstico por imagem, análise clínica, realização de biopsia, cirurgia, quimioterapia, radioterapia e demais procedimentos”, ressaltou o vice-presidente do Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal (Iges-DF), Sérgio Costa.

Os pacientes convocados estavam na fila da central de regulação da Secretaria de Saúde do DF. Além do atendimento médico, os pacientes recebem orientações, palestras e material informativo de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, farmacêuticos, assistentes sociais e nutricionistas.

Laboratório e raio-x também estão para realizar exames na hora do atendimento ou agendar, a depender de cada caso.

“Essa é uma iniciativa muito boa. Gosto muito do atendimento daqui. Espero que o hospital continue realizando essas ações, porque muitas pessoas estão aguardando, assim como eu estava, e graças a Deus eu fui chamada”, elogiou a paciente Isabel Lacerda, 36 anos, moradora da Ceilândia.

“Sabemos da longa batalha dos pacientes com câncer. Nosso trabalho aqui é acelerar o tratamento. Em um único dia, vamos atender um número maior de pacientes do que atendemos normalmente em um mês. Nossa média de oferta mensal é de 110 consultas de primeira vez e, hoje, estão sendo 120”, ressaltou o chefe da Oncologia, Allan Pereira.

Dados

Em média, o HB oferta 110 vagas para primeira consulta oncológicas mensalmente. Neste mês, serão 215. No total, o Base conta com 32 oncologistas, bem como uma enfermaria grande que interna até 35 pacientes. Na quimioterapia, são feitas aproximadamente 45 sessões diariamente. Já na radioterapia, 50 pacientes são tratados.