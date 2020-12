Hospital da Criança de Brasília recebe selo de reconhecimento nacional

PUBLICIDADE

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) recebeu o selo “Acreditado com Excelência”, conferido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), nesta quinta-feira (17). O novo nível de acreditação é resultado do processo de avaliação realizado em novembro. É um reconhecimento das instituições de saúde que atingem padrões elevados de segurança, qualidade e gestão integrada, além de considerar que a cultura organizacional busca a melhora contínua.

A conquista do terceiro nível de acreditação foi anunciada em cerimônia com a presença do secretário de Saúde, Osnei Okumoto, da gerente do Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (Ibes), Tatiana Lourenço, do superintendente executivo do HCB, Renilson Rehem, e do diretor-presidente do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe), Newton Alarcão.

Para Okumoto, as melhorias vindas do HCB são admiráveis. “Cada vez mais vocês surpreendem a todos nós com mais uma vitória, mais um Selo de Qualidade, demonstrando que, por mais excelência que se tenha no trabalho, nós podemos fazer um pouquinho mais e melhorar a cada dia”, disse o secretário.

Dos 331 hospitais certificados pela ONA, 166 possuem o nível mais alto da certificação – deles, apenas 26 são hospitais públicos. O HCB agora integra esse grupo, sendo o primeiro Acreditado com Excelência da rede pública do Distrito Federal. No Brasil, além do HCB, outros dois hospitais públicos pediátricos possuem esse nível: um em São Paulo e outro no Pará.

A gerente do Ibes (credenciado pela ONA para realizar as visitas de avaliação) parabenizou a equipe do HCB pela conquista. “Com o respeito pela saúde pública, pela criança, vocês nos deixam, em toda avaliação, com um brilho e lágrimas nos olhos, pela excelência no atendimento. Na última avaliação, vocês mostraram o quanto se reinventaram, mesmo em época de pandemia, mostrando segurança – que é o nível 1; gestão – que é o nível 2 – e, com certeza, gestão integrada”, afirmou Lourenço, ao anunciar o resultado da avaliação.

O superintendente executivo do hospital explicou que o resultado da Acreditação é um reflexo do trabalho que toda a equipe do HCB realiza diariamente e destacou o compromisso do Hospital com o Serviço Único de Saúde (SUS). “Todo cidadão brasileiro tem direito a uma saúde digna, de qualidade: é isso que o Hospital da Criança de Brasília oferece e é isso que essa certificação vem, de fora, dizer que estamos no caminho certo”, disse Rehem.

Segundo o diretor-presidente do Icipe, Newton Alarcão, a acreditação “coroa a história do Hospital”. Relembrando a história de mobilização que levou à construção do HCB, ele destacou a importância da população do DF para o resultado da avaliação. “Muitas pessoas, antes, ajudaram a construir essa história e esse é um momento de homenageá-las”, ressalta Alarcão afirmando que “o HCB sempre se apoiou em ombros de gigantes da comunidade”.

Além da Acreditação nível 3 da ONA, o Hospital da Criança de Brasília José Alencar recebeu o reconhecimento de outras instituições em 2020. O HCB recebeu o prêmio “Latin American Quality Awards 2020” – e pela excelente gestão de negócios, comprometimento com o modelo de excelência Lean e desenvolvimento abrangente comprometidos em alcançar o futuro que queremos para o ano de 2030 – e o Certificado de Qualidade do Ambiente de Trabalho, conferido pela Fundação Instituto de Administração (FIA).

O certificado reconhece o esforço da gestão em promover um ambiente profissional harmonioso e agradável e se mostra alinhado a resultados percebidos pela própria Instituição: em pesquisa de clima organizacional realizada em 2020 com os funcionários, foi alcançado o índice de satisfação de 79,6; a pesquisa também apontou que 92,9% dos funcionários sentem orgulho de trabalhar no HCB.

As informações são da Agência Brasília