Hospitais do DF terão leitos adaptados para pessoas com deficiências

O governador Ibaneis Rocha sancionou, nesta quarta-feira (2), a Lei nº 6.738. O texto obriga as unidades de saúde pública e privada do DF a manterem macas e camas adaptadas para a melhor acomodação de pessoas obesas e/ou com deficiência.

Segundo a lei, os equipamentos também deverão estar disponíveis para a realização de exames e outros procedimentos hospitalares.

“É uma forma de melhorarmos o atendimento dessas pessoas. Se os cinemas têm espaços adaptados para esse público, por que os hospitais não teriam. É preciso manter a equidade no tratamento de todos”, argumenta o autor da lei, deputado distrital Eduardo Pedrosa (PTC).

De acordo com estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2003 e 2019, a proporção de obesos na população acima de 20 anos, mais que dobrou no Brasil, passando de 12,2% para 26,8%. Dados do último Censo Demográfico, mostram que mais de 45,6 milhões de pessoas apresentam algum tipo de deficiência, totalizando 23,9% dos brasileiros. OU seja, cerca de um quarto da população necessita desses cuidados.

