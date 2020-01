Hóspede ateia fogo em quarto de hotel em Taguatinga

PUBLICIDADE 

Um homem foi preso suspeito de atear fogo em si mesmo e em um quarto do segundo andar do Paris Hotel, em Taguatinga, na noite de terça-feira (7). Ele estava hospedado no cômodo.

As chamas consumiram uma cama do quarto, mas o Corpo de Bombeiros (CBMDF) controlou o incêndio rapidamente, evitando que houvesse mais danos.

Uma pessoa que estava no hotel acabou inalando fumaça, mas ela preferiu não ser levada ao hospital.

Ainda não se sabe o que levou o suspeito a atear fogo em si e no quarto. Ele foi levado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para cuidados médicos e, em seguida, conduzido à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro).