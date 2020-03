Homens tentam fugir da PMDF após furto

PUBLICIDADE 

Neste sábado (14), trabalhadores do SLU acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para informar que indivíduos dentro de um carro estava realizando roubos nas paradas de ônibus.

Os policiais avistaram um o veículo perto do Condomínio Residencial Pinheiros, localizado no Sol Nascente da Ceilândia. No entanto, mesmo com a ordem de parada dos policiais o veículo tentou fugir.

Após alguns momentos, tentando fugir a pé, foram detidos. Foram encontrados com os suspeitos uma faca, uma porção de droga, pertences da vítima e o veículo, um Corsa furtado. Os dois suspeitos foram conduzidos a DCA, e após, a 15ª DP.