Homens são presos suspeitos de tráfico de drogas em Samambaia

Três homens foram presos suspeitos de cometer tráfico de drogas em Samambaia. A Polícia Militar (PMDF) efetuou a prisão na manhã desta quarta-feira (22).

Os militares receberam informação de um possível ponto de venda de drogas na QR 615, em Samambaia Norte. Chegando ao local, os policiais viram dois homens tentando fugir e se livrando de pequenos pacotes.

A abordagem foi realizada. Nos pacotes, havia uma substância parecida com maconha, segundo os PMs. Em seguida, o Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) foi acionado, e os animais encontraram várias outras porções do mesmo entorpecente. Veja:

Além dos dois homens que tentaram fugir, os militares encontraram um terceiro suspeito. Com ele, havia um celular roubado. O trio foi levado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).