Homens atropelam três pessoas com carro roubado

Após roubar um carro, dois homens atropelaram três pessoas na QL 6 do Itapoã, na noite de terça-feira (7). Eles tentavam fugir do local, mas colidiram com outro veículo em um cruzamento e atingiram as vítimas.

Dentre os feridos, estão uma mulher de 24 anos e uma criança de 5. Elas são mãe e filha. Os ferimentos delas foram leves e elas foram levadas ao Hospital Regional do Paranoá (HRPa).

A terceira vítima, uma adolescente de 16 anos, teve a clavícula quebrada e precisou ser levada ao Hospital de Base.

Os suspeitos atropelaram as vítimas quando tentavam fugir com o carro após roubá-lo na QL 4. Um deles fugiu do local. O outro também tentou empreender fuga, mas foi alcançado pela Polícia Militar (PMDF) e levado à 6ª DP (Paranoá).

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para a ocorrência por conta dos feridos.