Homem tenta colocar fogo na ex-namorada no Lago Norte

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã deste sábado (3), prendeu três homens por tentativa de feminicídio na Prainha do Lago Norte, no Setor de Mansões. A corporação foi acionada para atender a ocorrência como violência doméstica.

Chegando no local, a corporação encontrou um veículo com os três homens e uma mulher dentro. No momento da chegada, ela saiu do carro em direção à viatura da PMDF, com o corpo embebido por gasolina. Logo atrás dela o suspeito, ex-namorado, saiu com o isqueiro na mão para incendiar a mulher.

Em seguida, os militares deram voz de prisão ao grupo. Segundo a envolvida, o ex-namorado teria se deslocado até a residência dela pela manhã, ameaçando-a de morte com uma faca. A vítima estava bastante machucada. A ocorrência está em andamento na 6ª Delegacia de Polícia (DP).