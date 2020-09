Homem suspeito de praticar os crimes de latrocínio e estupro tentado no Gama (DF) é preso pela PCDF

PUBLICIDADE

Policiais civis da 14ª DP prenderam em flagrante, nesta terça-feira (1), um homem de 29 anos suspeito de praticar os crimes de latrocínio tentado e estupro tentado contra uma dona de casa moradora de uma área rural do Setor Sul do Gama.

O crime aconteceu na noite de ontem (31) e a polícia civil, assim que tomou ciência dos fatos, iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias dos crimes, bem como identificar e prender o autor do delito

De acordo com as investigações, o homem (pessoa em situação de rua e dependente químico) foi até a residência da vítima e pediu um copo d’água, aproveitando-se do costume que a mulher tinha de ajudar as pessoas necessitadas que passavam pela região. Porém, após a vítima fornecer a água, o suspeito invadiu a casa dela e, com uma faca, exigiu que ela lhe entregasse o aparelho celular e o dinheiro.

Além disso, o suspeito determinou, também mediante grave ameaça exercida com a faca, que a vítima retirasse as vestimentas e mantivesse relação sexual com ele. A mulher reagiu e foi ferida com diversas facadas. Em seguida, o homem roubou o celular da mulher e fugiu.

O homem foi localizado pela polícia e, ao ser interrogado, confessou a a tentativa de latrocínio, mas negou a tentativa de estupro. Ele já possuía 20 registros criminais, sendo a maioria por roubos e furtos e foi indiciado pelos delitos de latrocínio tentado e estupro tentado.