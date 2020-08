Homem rouba carro, tenta devolver e é preso

PUBLICIDADE

Um homem foi preso após tentar devolver um carro que ele mesmo roubou na QN 406, em Samambaia Norte. O caso ocorreu na noite de terça-feira (25).

A Polícia Militar (PMDF) patrulhava a região, quando soube do roubo e se deslocou até o suspeito. Ele estava parado em uma esquina e, quando perguntado, confessou o crime.

O homem disse ainda que estava sob efeito do crack no momento do roubo, e que acabou se arrependendo após ficar sóbrio.

A ocorrência foi registrada na 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).