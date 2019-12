Homem que tentou invadir mansão no Lago Norte é preso pela PMDF

PUBLICIDADE 

Um homem foi detido pela Polícia Militar (PMDF) após tentar invadir uma mansão na MI 7 do Lago Norte neste sábado (28). Segundo informações preliminares, ele cortou uma cerca do fundo da residência para adentrar o imóvel.

No momento da tentativa de invasão, apenas uma empregada que trabalha na casa se encontrava no local (os donos estão em viagem). Quando a funcionária se deparou com o suspeito, acabou gritando, o que fez o homem fugir em uma bicicleta.

Na fuga, a empregada conseguiu fotografar o suspeito e enviar a imagem à PMDF. De posse da foto, os militares localizaram e prenderam o homem momentos depois, na DF-215, próximo ao Paranoá.

O homem foi encontrado com uma mochila. Nela, segundo a PMDF, ele carregava diversos aparatos utilizados para cortar a cerca da mansão.

Até a última atualização desta matéria, o suspeito não havia sido identificado. Ele foi levado para a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

Aguarde mais informações