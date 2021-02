Homem que queimou cachorro da ex-esposa continua foragido; vídeo

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

[email protected]

Como relatado pelo Jornal de Brasília, Diego Barbosa de Sousa aparece em um vídeo compartilhado no Whatsapp queimando o cachorro de sua ex-esposa com uma chave de fenda aquecida.

A ex-companheira, de 20 anos, entregou o registro à 2ª Delegacia de Polícia Distrital de Valparaíso-GO para que as medidas cabíveis fossem tomadas. O delegado da unidade, Pedro Deltan, disse que as diligências foram iniciadas com o objetivo de localizar Diego.

O delegado afirmou ainda que falta o depoimento da jovem para elucidar os fatos. “Falta ouvir a vítima, que está acuada por causa da repercussão. Ela mandou o vídeo para um grupo da família, que divulgou. A estimativa é pegar o depoimento dela hoje ou amanhã”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o ocorrido, a família da jovem pediu medidas protetivas para a segurança da vítima.

Vídeo revoltante

“Tu tá longe, tu tá longe”, diz Diego. Enquanto isso, ele esquenta uma chave de fenda no fogão e mostra a ferramenta avermelhada pelo calor do fogo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, ele mostra o animal para a câmera e encosta o objeto no cachorro, que grita de dor.

De acordo com testemunhas, o agressor teria se abrigado na casa da mãe, em Januária-MG, mas ele ainda não foi localizado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se for localizado, Diego pode responder por violência doméstica, difamação e maus-tratos a animais.