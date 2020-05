Homem que matou morador de rua na Asa Sul é preso

PUBLICIDADE 

Por Guilherme Gomes

Por volta das 00h de ontem (28), um homem em situação de rua identificado como Glagilson Araújo dos Santos, foi assassinado com um golpe na cabeça. A polícia conseguiu imagens do suspeito segurando a arma do crime, uma barra de ferro. O crime aconteceu na 712/912 Sul.

De acordo com 1ª Delegacia de Polícia, na manhã de hoje (29), o suspeito foi preso em flagrante, na altura da 707 sul. Ele ainda estava vestido com a mesma roupa que aparece nas imagens obtidas pela polícia.

O suspeito afirmou que havia discutido com a vítima, razão que motivou sua ação. Além disso, indicou onde havia escondido a barra de ferro que usou no crime, que foi apreendida. Ele foi encaminhado à 1ª DP e autuado por homicídio qualificado.