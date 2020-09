Homem que furtava TVs de hotéis é preso pela PCDF

PUBLICIDADE

Um homem de 26 anos, suspeito de furtar televisores de quartos de hotéis nos quais se hospedava, foi preso pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). A prisão ocorreu na quarta-feira (9).

As autoridades policiais do Estado de Goiás informaram à Polícia Civil do DF (PCDF) que o homem saiu de um hotel em Goiânia, e a 1ª DP descobriu que ele havia se hospedado em outro, já na Asa Sul. Ele foi preso no momento em que saía do estabelecimento com uma TV na mão.

O suspeito agia tranquilamente, conforme mostram vídeos de câmeras de segurança:

O homem confessou o delito e disse que cometeu furtos semelhantes em hotéis do Distrito Federal e de cidades como Rio de Janeiro-RJ, Campos-RJ, Juiz de Fora-MG e Goiânia-GO.