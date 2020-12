Homem que fazia anúncio falso de aluguel de casas é preso pela PCDF

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 9ª Delegacia de Polícia (DP), cumpriu, nesta terça-feira (29), mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal de Brasília, na cidade de Anápolis/GO, relacionados à investigação que apura estelionatos cometidos por meio da internet. As investigações apontam que um indivíduo da cidade fazia uso de sites e anunciava, de maneira fraudulenta, imóveis para locação.

Durante a prática do golpe, as vítimas entravam em contato com o falsário e acabavam realizando transferências de valores a título de reserva, ocasião em que o anúncio era excluído e as vítimas ficavam no prejuízo.

Na ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, o indivíduo acabou sendo flagrado na posse de, aproximadamente, 30 comprimidos de ecstasy, razão pela qual foi autuado em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. Além disso, os policiais perceberam que o criminoso estava de malas prontas para viajar para o Araguaia, ocasião em que iria aproveitar os últimos dias do ano com o dinheiro das vítimas.

A Polícia Civil informa ainda que outras pessoas podem ter sido vítimas deste crime – aluguel de casa na cidade de Pirenópolis-GO – e orienta que essas pessoas busquem as unidades de polícia para registro da ocorrência policial.