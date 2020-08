Homem que esfaqueava pessoas durante assaltos em Ceilândia é preso pela PCDF

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, nesta segunda-feira (10), um mandado de prisão preventiva contra um homem que estava sendo investigado por crime de latrocínio tentado e, nas duas ocasiões , mediante grave ameaça e com emprego de violência.

O alvo da PCDF utilizava uma arma branca e esfaqueava as vítimas com a finalidade de subtrair os seus pertences quando as mesmas estavam indo para o trabalho ao amanhecer.

Durante as investigações foram apreendidas a bicicleta utilizada pelo investigado bem como as roupas que o mesmo vestia quando praticou os crimes além de uma faca.

O investigado tem antecedentes criminais pela prática do crime roubo e aterrorizava os trabalhadores que saíam de suas casas com destino ao seus trabalhos durante as madrugadas em Ceilândia (DF)