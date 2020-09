Homem que cumpria prisão domiciliar é preso com arma de fogo

PUBLICIDADE

Um homem de 33 anos que gozava do benefício de prisão domiciliar foi preso na noite quinta-feira (10) portando um revólver calibre 38 com seis munições. A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na região do Recanto das Emas.

Os policiais realizavam patrulhamento de rotina, quando viram um VW Golf e pediram para o carro parar. O motorista ignorou a ordem, mas acabou interceptado dois quilômetros depois.

Ao revistarem o veículo, os policiais encontraram a arma debaixo do banco do motorista. O condutor estava com o benefício de prisão domiciliar por Luziânia-GO, onde cumpria pena pelo crime de receptação. Além disso, descobriu-se que o carro que ele dirigia havia sido furtado horas antes em Samambaia.

A PRF encaminhou o suspeito à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) para registro do flagrante.