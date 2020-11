Homem que atirou na companheira grávida diz que disparo foi acidental; cápsulas desmentem

PUBLICIDADE

Na manhã de quarta-feira (11), Lorrane Silva de Oliveira, 24 anos, grávida de três meses, foi baleada na cabeça pelo próprio companheiro, no bairro Nova Colina, em Sobradinho. O autor do crime, Cleiton Alisson de Sousa, 29 anos, diz que o disparo foi acidental. No entanto, cápsulas encontradas no local do crime desmentem a versão, segundo a Polícia Civil (PCDF).

O caso é investigado pela 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho). O delegado-chefe Hudson Maldonado explicou que foram encontradas duas cápsulas onde ocorreu o crime. Sendo assim, a versão do autor de um único disparo, acidental, fica em xeque. A suspeita principal é de tentativa de feminicídio.

O disparo ocorreu em um dos cômodos da casa onde Lorrane e Cleiton vivem com o filho de dois anos. Após atingir a companheira, o suspeito, com a ajuda de um vizinho, colocou-a em um carro e dirigiu até o Hospital Regional de Sobradinho (HRS). Na saída da residência, ele descartou a arma usada no crime. Depois, tentou fugir, mas foi localizado e preso próximo à DF-150.

O estado de Lorrane é gravíssimo. Nesta quinta (12), a Secretaria de Saúde informou que vai transferir a jovem para um leito de unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Regional do Paranoá (HRPa). A bala que atingiu a cabeça dela está alojada na região da cervical.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O homem foi preso em flagrante e autuado por tentativa de feminicídio. Após perícia no local do crime e oitiva com o suspeito, a 13ª DP segue investigando o caso.