Homem que ateou fogo em residências por não aceitar separação no Guará é preso

PUBLICIDADE

Após um homem atear fogo em duas casas no Guará em um intervalo de uma hora, no último sábado (12), a 4ª Delegacia de Polícia (Guará) prendeu o suspeito. Os imóveis estão localizados na QE 17 e na QE 19 da região.

Trata-se de um homem de 62 anos. As residências incendiadas são da ex-esposa e de um dos filhos dele, respectivamente. A 4ª DP apurou que o suspeito cometeu o crime porque não concordava com a separação do casal. A casa do filho foi queimada porque ele teria ficado ao lado da mãe com o fim da união.

O suspeito chegou a fazer uma chamada de vídeo para um dos filhos do casal enquanto ateava fogo nas residências. Ele havia sido denunciado por violência doméstica dias antes.

Agora, o suspeito pode pegar de seis a 12 anos de prisão por conta dos dois crimes, com possibilidade de aumento de 1/3 da pena pelo incêndio ter sido praticado em casa destinada a habitação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Perdas

Na cada da QE 17, o fogo atingiu o portão de correr da garagem e um carro, um Honda City de cor branca que estava estacionado no local. O automóvel ficou extremamente destruído. Já na residência da QE 19, uma parede foi atingida.

Não havia ninguém nas duas casas no momento dos crimes. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) mobilizou mais de 30 militares para atuar no combate às chamas.

O delegado Guilherme Sousa Melo falou sobre a operação: