Homem que assaltou agencia bancária no Sudoeste é preso

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (20) a Polícia Militar do DF foi acionada por volta das 10h40 da manhã para atender uma ocorrência na CLSW 102, bloco B na agência da Caixa Econômica Federal.

Chegando no banco, os policiais militares do 7º Batalhão conversaram com a vítima, que disse ter ido ao banco para fazer uma transação, mas não conseguiu e teve que ir para outro terminal pois o que ela tentou usar estava indisponível no momento. A vítima acabou esquecendo sua carteira de couro na cor vermelha no balcão do terminal. Segundo ela, dentro da carteira havia 59 reais, documentos pessoais e cartões bancários.

Os policiais entraram na agência para averiguar a existência de algum suspeito do furto, mas ninguém se manifestou. Posteriormente uma pessoa acabou admitindo o crime e acabou sendo levada à delegacia da área. A vítima reconheceu os pertences da carteira.